Медведев: НАТО создает угрозу мирового конфликта, приближаясь к границам РФ

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале, что НАТО продолжает приближаться к границам России, создавая угрозу мирового конфликта.
«НАТО продолжает, вопреки логике и здравому смыслу, приближаться к границам России, создавая реальную угрозу мирового конфликта и гибели значительной части человечества», - заявил Медведев.
Медведев включил этот вопрос в пост из 11 тезисов под названием «Их грехи. В чем Россия не виновата», что стало логическим продолжением поста о «грехах», в которых, по мнению Запада, виновата страна.
Ранее сообщалось, что президент Чечни Кадыров считает события на Украине битвой с мировым противником, которая закончится на территории стран НАТО.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Захарова, комментируя тезис Белого дома об изоляции России, обвинила Вашингтон в отсутствии логики
Путин о призывах в Европе экономить воду и энергию, чтобы «рассердить» президента РФ: «Совсем с ума посходили!»
Медведев назвал 11 «грехов» России: от роста цен на бензин во всем мире до исчезновения динозавров
- #ЗАУГЛОМ Как болгары предали дружбу с их русскими освободителями от турецкого ига
- 13:25 Под антироссийские санкции ЕС попадут даже внуки и бабушки чиновников
- 13:24 Нацбанк Украины опустил курс гривны на 25%
- 12:49 Вице-премьер Испании Рибера назвала облегчением подачу газа по «Северному потоку»
- 12:48 Минобороны РФ: мобилизованные жители Западной Украины отказываются ехать в Донбасс из-за значительных потерь на востоке страны
- Telegram | (Подписаться) Германия вновь получает газ по «Северному потоку»