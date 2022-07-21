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Медведев: НАТО создает угрозу мирового конфликта, приближаясь к границам РФ

, 11:25

Медведев: НАТО создает угрозу мирового конфликта, приближаясь к границам РФ
Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, Kremlin Pool/ globallookpress.com

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале, что НАТО продолжает приближаться к границам России, создавая угрозу мирового конфликта.

«НАТО продолжает, вопреки логике и здравому смыслу, приближаться к границам России, создавая реальную угрозу мирового конфликта и гибели значительной части человечества», - заявил Медведев.

Медведев включил этот вопрос в пост из 11 тезисов под названием «Их грехи. В чем Россия не виновата», что стало логическим продолжением поста о «грехах», в которых, по мнению Запада, виновата страна.

Ранее сообщалось, что президент Чечни Кадыров считает события на Украине битвой с мировым противником, которая закончится на территории стран НАТО.

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