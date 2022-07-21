Глава Чечни Кадыров пообещал, что врагов России «в странах НАТО будем добивать»

Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров разместил в социальных сетях сообщение о том, что спецоперация по демилитаризации Украины уберегла Россию от большого зла. Однако битва с мировым противником закончится, по словам политика и военного, завершится на территории стран НАТО.
Кадыров уточнил, что атлантисты ради падения России готовились применять биолаборатории, ядерные ресурсы, ракетные системы, информационные вбросы, экономические санкции и ограничения.
«Все это не просто так, а ради одной цели — поставить Россию на колени, выкачать из неё все ресурсы и превратить население в податливых терпил», − приводит «Свободная пресса» слова политика.
В свою очередь, Запад хочет получить от России её обширные территории, её природные и человеческие ресурсы. Ради предотвращения этих планов необязательно ждать нарушения своих границ натовцами.
«Враг уже на территории нашей экономики, нашего информационного поля, наших идей и перспективных планов. На Украине мы отгоняем его подальше. А в странах НАТО будем добивать!», − резюмировал он.
Накануне президент Чечни Рамзан Кадыров рассказал о «грандиозных» планах демилитаризации стран НАТО. Причём первой на очереди он назвал Польшу.