Спикер МИД России Захарова высказала уверенность в скором освобождении всей территории ДНР

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21 июля 2022, 12:02

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова высказала уверенность в скором освобождении всей территории ДНР. Об этом информирует РИА Новости.

«Мы убеждены, что в скором времени и Донецкая народная республика будет полностью очищена союзными силами от неонацистов», — процитирована спикер внешнеполитического ведомства в публикации, размещенной на сайте агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, заместитель руководителя Херсонской военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов указал на то, что в Николаеве проживает много русских. Данный город должен быть освобожден, отметил Стремоусов.