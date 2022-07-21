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Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов: в Николаеве проживает много русских, город должен быть освобожден

, 09:29 Источник: РИА Новости

Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов: в Николаеве проживает много русских, город должен быть освобожден
Боевые действия, Sandro Maddalena / globallookpress.com

На территории города Николаева проживает много русских, данный населенный пункт должен быть освобожден. Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделал Кирилл Стремоусов, заместитель руководителя Херсонской военно-гражданской администрации.

«Николаев — русский город, в нем проживает много соотечественников, он должен быть освобожден — замглавы администрации Херсонской области РИА Новости», — говорится в публикации, появившейся на сайте информационного агентства.

Ранее в четверг сообщалось, что противовоздушная оборона отбила попытку киевских войск ударить американскими ракетами HIMARS по Антоновскому мосту через реку Днепр в Херсоне.

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