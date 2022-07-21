ПВО отбила попытку войск Украины ударить по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне американскими ракетами HIMARS

Противовоздушная оборона отбила попытку украинских войск ударить американскими снарядами HIMARS по Антоновскому мосту через реку Днепр в городе Херсоне. Соответствующую информацию распространило РИА Новости.
«ПВО отразила попытку Киева нанести ракетный удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне, все 12 ракет HIMARS сбиты, сообщил РИА Новости замглавы администрации региона», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале российского агентства.
Как сообщалось ранее в четверг, начальник штаба ВВС США Чарльз Браун указал на то, что западные государства в скором времени могут поставить Украине истребители.