ПВО отбила попытку войск Украины ударить по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне американскими ракетами HIMARS

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21 июля 2022, 08:58 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Стрельбы из РЗСО HIMARS, U.S. Army / globallookpress.com

Противовоздушная оборона отбила попытку украинских войск ударить американскими снарядами HIMARS по Антоновскому мосту через реку Днепр в городе Херсоне. Соответствующую информацию распространило РИА Новости.

«ПВО отразила попытку Киева нанести ракетный удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне, все 12 ракет HIMARS сбиты, сообщил РИА Новости замглавы администрации региона», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале российского агентства.

Как сообщалось ранее в четверг, начальник штаба ВВС США Чарльз Браун указал на то, что западные государства в скором времени могут поставить Украине истребители.