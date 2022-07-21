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Глава штаба ВВС США Браун: Запад вскоре может поставить Украине истребители

, 07:06

Глава штаба ВВС США Браун: Запад вскоре может поставить Украине истребители
Начальник штаба ВВС США Чарльз Браун, Monika Skolimowska / globallookpress.com

Западные государства в скором времени могут поставить киевской стороне истребители. На это, как передает РИА Новости, указал Чарльз Браун, глава штаба Военно-воздушных сил Соединенных Штатов.

«Начальник штаба американских ВВС генерал Чарльз Браун заявил, что западные страны вскоре могут поставить истребители Украине, но отказался назвать, какие», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, заместитель украинского министра обороны Владимир Гаврилов отметил, что Киев готовится уничтожить Черноморский флот РФ и забрать Крым с помощью западных вооружений.

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