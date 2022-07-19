Замглавы МО Украины Гаврилов: Киев готовится уничтожить Черноморский флот России и забрать Крым с помощью западного оружия

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19 июля 2022, 12:51

Корабль Черноморского флота РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Киевская сторона готовится уничтожить российский Черноморский флот и забрать Крымский полуостров с помощью западного оружия. Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделал Владимир Гаврилов, заместитель украинского министра обороны.

«Замглавы Минобороны Украины Владимир Гаврилов, приехав в Лондон, заявил, что Киев готовится уничтожить Черноморский флот РФ и забрать Крым с помощью западного оружия», — говорится в публикации, размещенной на сайте отечественного информационного агентства.

По словам Гаврилова, «мы получаем противокорабельные средства, и рано или поздно мы атакуем флот».

Ранее во вторник сообщалось, что ВКС России ликвидировали на территории Запорожской области до 200 боевиков запрещенной в РФ экстремистской организации «Правый сектор».