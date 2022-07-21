Politico: Пелоси предупредила Блинкена, что Конгресс США сам признает Россию «спонсором терроризма», если этого не сделает Госдеп

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21 июля 2022, 07:39

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, Greg Nash - Pool via CNP / globallookpress.com

Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей, предупредила главу американской дипломатии Энтони Блинкена о том, что Конгресс Соединенных Штатов сам признает Российскую Федерацию «спонсором терроризма», если данное решение не примет Государственный департамент. Соответствующие сведения, как указывает РИА Новости, оказались в распоряжении издания Politico.

«Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси предупредила госсекретаря Энтони Блинкена, что Конгресс сам внесет Россию в список стран-спонсоров терроризма, если этого не сделает Госдепартамент, сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленные источники», — говорится в публикации, появившейся на сайте отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев спрогнозировал, что поставляемые Украине американские вооружения будут расползаться по рукам «разномастных преступников по всему миру».