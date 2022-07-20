Песков не согласился с заявлением Белого дома о том, что визит Путина в Иран говорит о «градусе изоляции» России

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20 июля 2022, 16:53 Источник: РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, фото с сайта kremlin.ru

Кремль не согласен с оценкой Белого дома, который заявил, что визит Владимира Путина в Иран демонстрирует градус изоляции российского президента. Об этом сказал в среду агентству РИА Новости официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, говоря об итогах визита Владимира Путина в Тегеран, заметил: «Я бы сказал, что этот визит демонстрирует градус изоляции господина Путина и России: теперь они должны повернуться в сторону Ирана ради помощи».

«Не согласны. Это в корне неверная оценка», - так прокомментировал высказывание Кирби пресс-секретарь российского президента.