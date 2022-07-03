Представитель Белого дома Кирби: время для переговоров по урегулированию украинского конфликта еще не пришло

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3 июля 2022, 18:08 Источник: ТАСС

Джон Кирби. Фото: CNP/AdMedia/globallook.com

США продолжат поддержку Киева, с тем чтобы его позиция за столом переговоров с Россией была сильной. Пока же время для урегулирования конфликта еще не пришло. Такое мнение высказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в воскресенье в эфире телеканала Fox News.

«Президент Владимир Зеленский может решить, как будет определяться победа и на каких условиях. Мы собираемся продолжить делать так, чтобы он мог добиться успеха на поле боя, чтобы добиться успеха за столом [переговоров]», - заявил Кирби.

При этом он заметил, что сейчас «не время для этих обсуждений». Кирби также подчеркнул, что российские власти не демонстрируют заинтересованности в продолжении переговорного процесса.

Ранее в воскресенье официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказал мнение, что рано или поздно здравый смысл на Западе возобладает и переговоры по Украине возобновятся.