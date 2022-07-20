Путин объяснил свое покашливание во время выступления: «в Тегеране было +38, кондишн шуровал, как следует»

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20 июля 2022, 16:19 Источник: РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин, фото с сайта Кремля.

Президент России Владимир Путин, выступая в среду на пленарной сессии форума «Сильные идеи для нового времени», организованного Агентством стратегических инициатив, объяснил собравшимся свое покашливание.

Накануне у президента состоялся визит в Тегеран, где он принимал участие в саммите стран «астанинского формата». По словам Путина, в Иране было очень жарко и на полную мощность работали кондиционеры.

«Вчера в Тегеране было очень жарко, +38, а кондишн там шуровал как следует. Поэтому я прошу прощения», - сказал президент, отметив, что ему придется заняться своим здоровьем.

Ранее сообщалось, что, выступая на форуме, Путин заявил о наступлении нового этапа в мировой истории.