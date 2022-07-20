Путин заявил, что в мировой истории наступает новый этап

Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках выступления на форуме "Сильные идеи для нового времени" в среду, 20 июля, заявил, что в настоящий момент наступает новый этап в мировой истории.
Владимир Путин подчеркнул, что западные и так называемые наднациональные элиты сейчас пытаются сохранить действующий порядок вещей, однако наступает новая эпоха, очередной этап в мировой истории.
По словам российского лидера, лишь подлинно суверенные государства сегодня могут продемонстрировать высокую динамику роста и показать пример другим странам мира.