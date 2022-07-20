Путин заявил, что в мировой истории наступает новый этап

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20 июля 2022, 15:20 Источник: ТАСС

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках выступления на форуме "Сильные идеи для нового времени" в среду, 20 июля, заявил, что в настоящий момент наступает новый этап в мировой истории.

Владимир Путин подчеркнул, что западные и так называемые наднациональные элиты сейчас пытаются сохранить действующий порядок вещей, однако наступает новая эпоха, очередной этап в мировой истории.

По словам российского лидера, лишь подлинно суверенные государства сегодня могут продемонстрировать высокую динамику роста и показать пример другим странам мира.