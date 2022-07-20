Путин поблагодарил власти Турции, Саудовской Аравии и ОАЭ за предложения посредничества по Украине

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20 июля 2022, 12:36 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва благодарна властям Турции, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов за предложенные ими посреднические услуги по решению ситуации на Украине.

Владимир Путин после трехсторонней встречи глав стран-гарантов "астанинского процесса" подчеркнул, что Россия благодарна всем своим друзьям, которые выражают заинтересованность в урегулировании кризиса и готовы внести свой вклад в это благородное дело.

Напомним, ранее сегодня портал Haberler.com заявил, что весь мир следил за встречей глав Турции, России и Ирана в Тегеране, а также назвал историческим заявление, в котором сделан акцент на сирийском урегулировании.