SANA сообщает, что Сирия решила разорвать дипломатические отношения с Украиной

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20 июля 2022, 09:27 Источник: РИА "Новости"

флаг Сирии, https://unsplash.com/photos/r5NcjFAAluI

Информационное агентство SANA со ссылкой на источник в МИД САР, сообщило в среду, 20 июля, что Сирия решила разорвать дипломатические отношения с Украиной в ответ на аналогичный шаг со стороны Киева.

Источник в сирийском внешнеполитическом ведомстве утверждает, что Дамаск намерен разорвать отношения с Киевом, исходя из принципа взаимности.

Подчеркивается, что, по мнению властей Сирии, Украина фактически разорвала отношения со страной еще в 2018 году, когда отказалась продлить визы сирийских дипломатов в Киеве.

Ранее в МИД САР сообщили, что в Дамаске приняли решение признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Министерство иностранных дел Украины после этого заявило о разрыве дипотношений с САР без разрыва консульских отношений.