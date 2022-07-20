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Die Welt сообщает, что Шольц сократил поставки оружия Украине и нарушил обещание помогать Зеленскому

, 09:20 Источник: РИА "Новости"

Die Welt сообщает, что Шольц сократил поставки оружия Украине и нарушил обещание помогать Зеленскому
канцлер ФРГ Олаф Шольц, Fabian Sommer / globallookpress.com

Издание Die Welt в среду, 20 июля, сообщило, что канцлер ФРГ Олаф Шольц нарушил свои обещания и значительно сократил поставки вооружений Украине, ограничившись отправкой Киеву раций и запчастей.

Автор статьи Грегор Швинг напомнил, что Олаф Шольц ранее подтверждал намерение помогать Украине, пока страна нуждается в поддержке в разных сферах, однако данное обещание было нарушено. В частности, в последней поставке указаны лишь семь гаубиц, пять тысяч шлемов для военных, оборудование для защиты от БПЛА и запчасти для автомобилей.

Официальный представитель Свободной демократической партии Германии по оборонной политике Александр Мюллер ранее заявил, что экономическая, гуманитарная и финансовая поддержка Киева со стороны Берлина является образцовой, однако Олаф Шольц не может убедительно обосновать свое нежелание поставлять Украине тяжелое вооружение.

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