Путин после вопроса о возможности встречи с Зеленским заявил об отказе киевских властей выполнять договоренности

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20 июля 2022, 07:16 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Iranian Presidency/Keystone Press Agency

Президент Российской Федерации Владимир Путин, комментируя возможность встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским, заявил, что Киев отказался от выполнения достигнутых ранее договоренностей.

Владимир Путин сообщил журналистам по итогам рабочего визита в Иран, что российские войска отошли из центра Украины, чтобы создать условия для переговоров, однако киевские власти отказались выполнять пункты соглашения. Президент РФ подчеркнул, что конечный результат зависит не от действий посредников, а от готовности договаривающихся сторон исполнять взятые на себя обязательства.

Российский лидер уточнил, что сейчас, очевидно, такого желания у киевских властей нет.