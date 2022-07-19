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Аргументы Недели Политика 13+

Депутат ГД Слуцкий: Киев ждут более жёсткие переговорные условия от Москвы

, 14:45

Депутат ГД Слуцкий: Киев ждут более жёсткие переговорные условия от Москвы
Леонид Слуцкий, депутат ГД РФ, Yevgeny Philippov/ Global Look Press

Российская Федерация готова проводить переговоры с Украиной, если таковые будут возобновлены, на новых условиях и требованиях. Об этом во вторник, 19 июля, сообщил депутат Государственной Думы, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Россия в случае возобновления переговоров с Киевом выдвинет более жёсткие переговорные условия и по сути, и по времени их исполнения», − приводит слова парламентария ТАСС.

Ранее сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался по поводу угрозы заместителя министра обороны Украины Владимира Гаврилова уничтожить западным оружием Черноморский флот России и вернуть Крым. Он ещё раз подчеркнул, что шаг по СВО со стороны был оправдан и оптимален.

Также по теме высказался Георгий Мурадов, заместитель главы Совета министров Республики Крым. Он озвучил точку зрения, согласно которой киевскому руководству придется признать требования Москвы на вероятных переговорах.

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