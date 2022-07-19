Крымский вице-премьер Мурадов: властям Украины придется признать требования России на возможных переговорах

Аргументы Недели → Политика 13+

19 июля 2022, 11:41

Российско-украинские переговоры в феврале 2022 года, Belarusian Foreign Ministry / globallookpress.com

Георгий Мурадов, заместитель главы Совета министров Республики Крым, озвучил точку зрения, согласно которой киевскому руководству придется признать требования Москвы на вероятных переговорах. Об этом информирует РИА Новости.

«Постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов выразил мнение, что украинским властям придется признать требования России на возможных переговорах, в том числе в отношении отказа от суверенитета над несколькими областями», — указывается в публикации, появившейся на сайте отечественного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев отметил, что мир на Украине наступит на условиях Москвы.