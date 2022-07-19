Песков: угроза властей Украины уничтожить Черноморский флот РФ подтверждает правильность и оправданность спецоперации

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19 июля 2022, 14:40

Kremlin Pool/Global Look Press

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался по поводу угрозы заместителя министра обороны Украины Владимира Гаврилова уничтожить западным оружием Черноморский флот России и вернуть Крым.

Гаврилов сделал это заявление из Лондона. Замминистра обороны Украины приехал в британскую столицу и там, заявил, что Киев готовится уничтожить Черноморский флот РФ и забрать Крым с помощью западного оружия.

Что на это ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС: «Подобные заявления, которые содержат притязания на российскую территорию, лишний раз говорят о правильности и абсолютной оправданности специальной военной операции».

Официальный представитель Кремля отметил, что именно такими методами, как спецоперация, можно избавить Украину от «подобных представителей руководства».