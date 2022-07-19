Володин увидел в Эстонии «новый уровень деградации европейской политики: ненависть к собственным гражданам — инакомыслящим»

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19 июля 2022, 10:46

Вячеслав Володин, спикер ГД РФ, Russian State Duma/ Globallookpress.com

Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин считает усугублением деградации политического процесса в Эстонии предложение министра внутренних дел республики плотно «заняться» гражданами, которые «недружественно настроены в отношении Эстонии и Украины».

Причём, как уточнил спикер ГД, ни один глава стран ЕС, депутат Европарламента, член ПАСЕ или ОБСЕ не высказался против или не осудил подобные намерения. А ведь эстонский чиновник выразил античеловеческую позицию.

«Десятилетиями мы наблюдаем двойные стандарты Европы в сфере прав человека. Теперь новый уровень деградации европейской политики: ненависть к собственным гражданам — инакомыслящим», − цитирует RT слова Володина, написанные им в своём Telegram-канале.

Также глава российского парламента указал на другое предложение эстонского силовика, который предложил отобрать оружие у граждан РФ и Белоруссии, проживающих на территории балтийской страны.

«О желании избавиться от несогласных говорится откровенно. Очевидно, в расчёте запугать своё население», − уточняет Володин.

Как сообщалось ранее, Союз владельцев оружия предлагает внести поправки в Закон об оружии Эстонии. В новой редакции, если таковую примут, владельцами оружия смогут быть только этнические эстонцы, граждане стран-союзниц по НАТО и ЕС.

Организация предложила немедленно отобрать лицензии на владение оружием для граждан России или союзных ей стран.

На минувшей неделе глава Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что снаряды, поставляемые Вашингтоном и Брюсселем Украине, могут прилететь обратно к своим владельцам.

В июне текущего года Министерство иностранных дел России рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Эстонию «в связи с откровенно враждебным отношением Эстонии к России и ее гражданам».