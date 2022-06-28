МИД России рекомендовал гражданам РФ воздерживаться от поездок в Эстонию

Министерство иностранных дел России рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Эстонию «в связи с откровенно враждебным отношением Эстонии к России и ее гражданам», говорится на сайте ведомства.
В министерстве отметили, что налогово-таможенный департамент Эстонии, «прикрываясь общеесовскими санкциями», заявил о введении с 10 июля запрета на ввоз в страну из России, в том числе для физлиц, некоторых товаров.
Запреты также коснулись и вывоза сумок, обуви, и электроники, стоимость которых превышает €750.
«Наказание за «контрабанду» предусматривает как денежный штраф, так и тюремный срок — до 3 лет одному лицу и до 5 лет группе лиц. Эстонские власти и не скрывают, что истинная цель вводимых рестрикций — нанести удар по рядовым российским гражданам», — сообщил МИД.
Ранее сообщалось о заявлении премьер-министра Эстонии Каи Каллас, которая призвала партнеров по Европейскому Союзу больше не иметь никаких деловых отношений с Россией в принципе из-за проведения российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
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