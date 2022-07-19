Посольство Москвы в США назвало попыткой выдать желаемое за действительное утверждения Госдепа о «международной изоляции» России

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19 июля 2022, 08:10

Здание посольства России в Вашингтоне, Yin Bogu / globallookpress.com

Посольство Москвы в Соединенных Штатах назвало попыткой выдать желаемое за действительное утверждения американского Государственного департамента о «международной изоляции» Российской Федерации. Об этом информирует Telegram-канал ТАСС.

«Голословные утверждения Госдепартамента США о "международной изоляции" России являются попыткой выдать желаемое за действительное и напоминают сеанс самогипноза, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале.

Как сообщалось ранее во вторник, американский полковник Дуглас Макгрегор высказал точку зрения, согласно которой глава Белого дома Джо Байден проигрывает в борьбе с Москвой за Украину.