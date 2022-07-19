Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

Посольство Москвы в США назвало попыткой выдать желаемое за действительное утверждения Госдепа о «международной изоляции» России

, 08:10

Посольство Москвы в США назвало попыткой выдать желаемое за действительное утверждения Госдепа о «международной изоляции» России
Здание посольства России в Вашингтоне, Yin Bogu / globallookpress.com

Посольство Москвы в Соединенных Штатах назвало попыткой выдать желаемое за действительное утверждения американского Государственного департамента о «международной изоляции» Российской Федерации. Об этом информирует Telegram-канал ТАСС.

«Голословные утверждения Госдепартамента США о "международной изоляции" России являются попыткой выдать желаемое за действительное и напоминают сеанс самогипноза, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале.

Как сообщалось ранее во вторник, американский полковник Дуглас Макгрегор высказал точку зрения, согласно которой глава Белого дома Джо Байден проигрывает в борьбе с Москвой за Украину.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Происшествия

Авто

Происшествия