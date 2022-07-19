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19 июля 2022, 07:12

Президент США Джо Байден, Ron Sachs - Pool via CNP / globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Джо Байден терпит поражение в борьбе с Российской Федерацией за Украину. Соответствующую точку зрения, как информирует РИА Новости, высказал американский полковник Дуглас Макгрегор.

По мнению Макгрегора, приведенному отечественным агентством, Байден проигрывает борьбу за Украину. Полковник отметил, что НАТО, «любимая лошадь» действующего главы Белого дома, в настоящий момент «на последнем издыхании».

«И единственное, что падает быстрее рейтингов Байдена, — это экономика США и Европы», — добавил Дуглас Макгрегор.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на украинской территории. Как сообщалось ранее на текущей неделе, спикер МИД РФ Мария Захарова указала на то, что киевские власти отказались от переговоров с Москвой под влиянием Вашингтона.