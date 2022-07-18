Спикер МИД России Захарова: власти Украины отказались от переговоров с Москвой под влиянием США

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18 июля 2022, 15:13

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Украинские власти отказались от переговоров с Москвой под влиянием Соединенных Штатов. На это указала Мария Захарова, официальный представитель российского министерства иностранных дел.

Дипломат отреагировала в своем Telegram-канале на заявление руководителя МИД Украины Дмитрия Кулебы, отметившего, что переговоры с РФ возможны «только после ее поражения».

«Киевский режим отказался сам. Сегодня это еще раз подтвердил Кулеба», — говорится в публикации, размещенной Захаровой.

Она добавила, что «это не позиция государства Украина, а напетая Вашингтоном песня, которую киевский режим принял к исполнению».