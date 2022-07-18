Спикер МИД России Захарова: власти Украины отказались от переговоров с Москвой под влиянием США

Украинские власти отказались от переговоров с Москвой под влиянием Соединенных Штатов. На это указала Мария Захарова, официальный представитель российского министерства иностранных дел.
Дипломат отреагировала в своем Telegram-канале на заявление руководителя МИД Украины Дмитрия Кулебы, отметившего, что переговоры с РФ возможны «только после ее поражения».
«Киевский режим отказался сам. Сегодня это еще раз подтвердил Кулеба», — говорится в публикации, размещенной Захаровой.
Она добавила, что «это не позиция государства Украина, а напетая Вашингтоном песня, которую киевский режим принял к исполнению».