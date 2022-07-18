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Глава МИД Украины Кулеба: переговоры с Россией возможны «только после ее поражения»

, 14:01

Глава МИД Украины Кулеба: переговоры с Россией возможны «только после ее поражения»
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, IMAGO/Chris Emil Janssen / globallookpress.com

Переговоры с Москвой возможны «только после ее поражения». С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил Дмитрий Кулеба, украинский министр иностранных дел.

«Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что переговоры с Россией возможны "только после ее поражения"», — указывается в публикации, появившейся на сайте отечественного информационного агентства.

Также дипломат отметил, что в настоящий момент отсутствуют основания для осуществления переговорного процесса.

Как сообщалось ранее в понедельник, представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов указал на то, что РФ впервые в регионе ударила по позициям украинской армии с помощью беспилотников-камикадзе «Ланцет-3».

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