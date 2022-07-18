Представитель Запорожской ВГА Рогов: Россия впервые в регионе ударила по позициям армии Украины дронами-камикадзе «Ланцет-3»

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18 июля 2022, 12:26 Источник: ТАСС

Беспилотник, Kalashnikov Media / globallookpress.com

Российская Федерация в первый раз в Запорожской области ударила по позициям Вооруженных сил Украины беспилотниками-камикадзе «Ланцет-3». На это, как передает ТАСС, указал представитель региональной ВГА Владимир Рогов.

«Россия впервые в Запорожской области нанесла по позициям ВСУ удары дронами-камикадзе "Ланцет-3", сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов», — говорится в публикации, появившейся на сайте отечественного информационного агентства.

По словам Рогова, «это большой шаг вперед».

Как сообщалось ранее сегодня, заместитель руководителя Херсонской ВГА Кирилл Стремоусов высказал мнение о том, что во главе украинской армии стоит не президент страны Владимир Зеленский, а коллективный Запад.