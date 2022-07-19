Депутат ГД Володацкий: жители Херсонской и Запорожской областей покажут высокую активность на референдумах о присоединении к РФ

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19 июля 2022, 07:46 Источник: Telegram-канал ТАСС

Заседание Госдумы РФ, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Жители Херсонской и Запорожской областей покажут высокую активность на референдумах о присоединении к Российской Федерации. С соответствующим прогнозом, как передает ТАСС, выступил Виктор Водолацкий, депутат Государственной Думы.

«Население Херсонской и Запорожской областей продемонстрирует высокую активность во время референдумов о вхождении регионов в состав РФ, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что Кирилл Стремоусов, занимающий должность замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области, призвал украинское руководство забыть о регионе.