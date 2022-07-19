Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов призвал власти Украины забыть о регионе

Заместитель руководителя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов призвал власти Украины забыть о данном регионе. Об этом информирует РИА Новости.
По словам Стремоусова, ставшего собеседником отечественного агентства, киевской стороне стоит забыть про область «и никогда не вспоминать».
Чиновник рассказал, что в настоящий момент регион продолжает готовиться к проведению референдума о присоединении к Российской Федерации.
«Подготовка к референдуму идет, ничего не меняется, планы никуда не уходят», — отметил Кирилл Стремоусов.
Ранее во вторник сообщалось, что американский полковник Дуглас Макгрегор высказал мнение, согласно которому президент США Джо Байден терпит поражение в борьбе с Москвой за Украину.