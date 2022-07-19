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Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов призвал власти Украины забыть о регионе

, 07:30 Источник: РИА Новости

Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов призвал власти Украины забыть о регионе
Флаг Украины, Raul Moreno / globallookpress.com

Заместитель руководителя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов призвал власти Украины забыть о данном регионе. Об этом информирует РИА Новости.

По словам Стремоусова, ставшего собеседником отечественного агентства, киевской стороне стоит забыть про область «и никогда не вспоминать».

Чиновник рассказал, что в настоящий момент регион продолжает готовиться к проведению референдума о присоединении к Российской Федерации.

«Подготовка к референдуму идет, ничего не меняется, планы никуда не уходят», — отметил Кирилл Стремоусов.

Ранее во вторник сообщалось, что американский полковник Дуглас Макгрегор высказал мнение, согласно которому президент США Джо Байден терпит поражение в борьбе с Москвой за Украину.

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