Правительство Запорожской области возглавил Антон Кольцов из Вологодской области

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18 июля 2022, 21:22 Источник: РИА Новости

Антон Кольцов, фото: vk.com/av_koltsov

Правительство Запорожской области возглавил Антон Кольцов, работавший в Вологодской области.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что Кольцов занимал пост первого вице-губернатора Вологодской области, а теперь его представили главой правительства Запорожской области, - передает РИА Новости.

17 июля Владимир Рогов анонсировал освобождение регионального центра от украинских войск.

В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области.

В подконтрольных регионах сформированы администрации. Регионы объявили о планах стать субъектами России.

Власти Херсонской области пока не готовы назвать дату референдума о ее присоединении к Российской Федерации, однако голосование пройдет в любом случае. С соответствующим заявлением выступил Кирилл Стремоусов, заместитель руководителя региональной ВГА.

Кольцов — выпускник "Школы губернаторов" (Высшей школы госуправления РАНХиГС) и ранее работал в металлургической отрасли, что актуально для Запорожской области.