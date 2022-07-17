Член главсовета администрации Запорожской области Рогов анонсировал освобождение регионального центра от войск Украины

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17 июля 2022, 08:29 Источник: РИА Новости

Украинские военные, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Владимир Рогов, член главного совета администрации Запорожской области, анонсировал освобождение регионального центра от украинских войск. С соответствующим заявлением чиновник выступил в разговоре с РИА Новости.

«Запорожье будет освобождено... Разрабатывается план, чтобы освобождение города прошло с минимальными разрушениями инфраструктуры, несмотря на то, что боевики Зеленского заминировали мосты и прочие объекты», — отметил Рогов.

Также собеседник журналистов призвал президента Украины вывести подконтрольные Киеву подразделения с территории Запорожья.

Как сообщалось ранее в воскресенье, заместитель руководителя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов указал на то, что власти региона пока не готовы назвать дату референдума о его присоединении к России. При этом Стремоусов заверил, что голосование состоится в любом случае.