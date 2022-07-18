Рада приняла в первом чтении закон, запрещающий присваивать географическим объектам на Украине названия, связанные с Россией

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18 июля 2022, 15:49

Заседание Верховной Рады Украины, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Верховная Рада одобрила в первом чтении документ, который запрещает присваивать географическим объектам, расположенным на украинской территории, названия, связанные с Российской Федерацией. Об этом информирует ТАСС.

«Рада приняла в первом чтении закон, запрещающий присваивать географическим объектам названия, связанные с Россией и ее деятелями, заявил депутат Гончаренко», — указывается в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, спикер МИД РФ Мария Захарова отметила, что киевские власти отказались от переговоров с Москвой под влиянием Вашингтона.