Политолог Казанов: визит Путина в Тегеран важен, чтобы доказать - Россия не находится в дипломатической изоляции

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18 июля 2022, 15:35 Источник: Свободная пресса

В. Путин, фото с сайта Кремля

Визит российского президента Владимира Путина в Тегеран важен, чтобы окончательно доказать, что не смотря на санкции, Россия не находится в дипломатической изоляции. Предстоящий визит Владимира Путина в Иран прокомментировал член совета молодых политологов Российской ассоциации политической науки Кирилл Казаков.

По мнению эксперта, поездка Путина в Иран важна, для России будут очень значимы запланированные переговоры как с президентом Исламской Республики Ибрахимом Раиси, так и с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Во вторник, 19 июля, в Тегеране пройдет VII встреча Совета сотрудничества высокого уровня между Турцией и Ираном под председательством Эрдогана и Ибрахима Раиси. В этот же день, состоится и VII трехсторонний саммит в Астанинском формате, в котором примет участие Владимир Путин.

В интервью «Свободной прессе» Казаков отметил, что сотрудничество России и Ирана представляет большой интерес. Политолог напомнил, что недавно был запущен транспортный коридор из России через Иран в Индию, который позволит разрешить проблемы с логистикой, возникшие в связи с санкциями.

Также для наших стран важно сотрудничество в сельскохозяйственной отрасли. По словам Кирилла Казакова, необходимо четко координировать совместные действия антиамериканского характера, поскольку Иран активно противостоит давлению США.

Эксперт предполагает, что президенты РФ и ИРИ обсудят нефтяное регулирование. Сейчас иранская нефть рассматривается Западом в качестве альтернативы российской.

В ходе переговоров президенты могут обсуждать вопросы регулирования поставок нефти на рынок, чтобы и Россия, и Иран извлекали максимальную прибыль в этой ситуации.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает провести двустороннюю встречу с Владимиром Путиным.

Обсуждать в Тегеране планируют и сирийское урегулирование.