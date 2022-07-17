Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

Эрдоган во время визита в Тегеран рассчитывает на двустороннюю встречу с Путиным

, 17:56 Источник: РИА Новости

Эрдоган во время визита в Тегеран рассчитывает на двустороннюю встречу с Путиным
Президенты России Путин и Турции Эрдоган, Kremlin Pool/globallook.com

Во время визита в Тегеран, который пройдет 18-19 июля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает провести двустороннюю встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщила в воскресенье канцелярия Эрдогана.

«Президент планирует провести двустороннюю встречу со своим российским коллегой», - говорится в сообщении канцелярии.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков утверждал, что у президента России Владимира Путина в ходе визита в Тегеран 19 июля запланированы двусторонние встречи с главами Ирана Эбрахимом Раиси и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Также ожидается трехсторонний саммит. 

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

Политика

Член совета ВГА Запорожской области Рогов считает, что Запад готовит провокацию

Член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов считает, что настоятельная рекомендация посольства Соединённых Штатов Америки в Киеве к гражданам США не въезжать на Украину, а тем, кто уже находится на Украине немедленно покинуть страну, может быть связана с подготовкой широкомасштабной провокации. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Комсомольская правда».