Эрдоган во время визита в Тегеран рассчитывает на двустороннюю встречу с Путиным

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17 июля 2022, 17:56 Источник: РИА Новости

Президенты России Путин и Турции Эрдоган, Kremlin Pool/globallook.com

Во время визита в Тегеран, который пройдет 18-19 июля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает провести двустороннюю встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщила в воскресенье канцелярия Эрдогана.

«Президент планирует провести двустороннюю встречу со своим российским коллегой», - говорится в сообщении канцелярии.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков утверждал, что у президента России Владимира Путина в ходе визита в Тегеран 19 июля запланированы двусторонние встречи с главами Ирана Эбрахимом Раиси и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Также ожидается трехсторонний саммит.