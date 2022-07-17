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ВГТРК: Путин в ходе визита в Тегеран проведет встречи с президентами Турции и Ирана

, 15:49 Источник: Интерфакс

ВГТРК: Путин в ходе визита в Тегеран проведет встречи с президентами Турции и Ирана
В. Путин, фото с сайта Кремля

Президент Российской Федерации Владимир Путин на следующей неделе совершит визит в Тегеран. В программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК) анонсировано, что в ходе визита в Иран глава российского государства встретится с главами государств-участников "астанинского формата" по Сирии, проведет с ними двусторонние встречи.

Как ожидается, Владимир Путин посетит Тегеран 19 июля. "На следующей неделе в Тегеране встретятся президенты РФ, Турции и Ирана. Обсуждать планируют сирийское урегулирование, но отдельно пройдут и двусторонние встречи лидеров. Очевидно, что есть масса острейших, крайне важных вопросов для обсуждения", - говорится в программе.

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