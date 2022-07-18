Лавров: Берлин и Париж «убили» Минск-2, выгораживая Киев

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18 июля 2022, 07:57 Источник: Известия

глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Руководитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в статье для газеты "Известия" заявил, что Минск-2 "убили" власти Германии и Франции, которые выгораживали Киев.

Сергей Лавров заметил, что когда канцлер ФРГ Олаф Шольц требует заставить РФ согласиться на гарантии территориальной целостности и суверенитета Украины, он старается зря, поскольку такое соглашение уже существовало. Речь идет о Минских договоренностях, которые "убили" Берлин и Париж.

Глава МИД России заметил, что провозгласившие себя гарантами соглашения Германия и Франция в течение семи лет ничего не сделали, чтобы заставить власти Украины вступить в прямой диалог с представителями Донбасса.