Лавров заявил, что Запад в течение восьми лет подталкивал к силовому решению ситуации на Украине

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14 апреля 2022, 10:43 Источник: РИА "Новости"

глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страны Запада в течение восьми лет выгораживали нежелание украинских властей выполнять минские соглашения, тем самым подталкивая к силовому решению.

Сергей Лавров в четверг, 14 апреля, также заявил, что Киев готовился к ведению боевых действий против Донецка и Луганска.

По словам министра иностранных дел РФ, эту информацию доказывают поступившие в распоряжение России внутренние документы вооруженных формирований Украины и так называемых нацбатальонов.