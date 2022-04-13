Захарова: Запад не сможет помешать выполнению задач спецоперации в Украине

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13 апреля 2022, 18:10 Источник: ТАСС

Мария Захарова, MFA Russia/globallook.com

Страны коллективного Запада не смогут помешать выполнению задач российской специальной военной операции в Украине, заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила, что целями спецоперации являются освобождение Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. И их достижению не поможет ни западное оружие, ни пропаганда.

«Никакие поставки Киеву западного оружия, террористические методы ведения боевых действий украинскими вооруженными формированиями, ничто: запугивания, пропаганда, фейки, дезинформация, угрозы - ничто это не помешает выполнению целей и задач, которые были обозначены руководством РФ. Речь идет об операции по освобождению Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины и устранению угроз России, которые исходили с этой территории», - заявила Захарова.

О начале специальной военной операции России объявил 24 февраля президент РФ Владимир Путин.