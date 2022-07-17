Медведев заявил, что в случае нападения на Крым для руководства Украины наступит «Судный день»

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17 июля 2022, 15:55 Источник: ТАСС

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Фото с сайта Kremlin.ru

В случае нападения на Крым для руководства Украины наступит «судный день». Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая в воскресенье на встрече с ветеранами войны в Волгограде.

Во время встречи он, в частности, затронул тему угроз украинского руководства, представители которого в последние дни все чаще стали говорить об атаке Крыма. По словам Медведева, в случае удара по полуострову, последствия для Киева будут очевидны.

«В случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит Судный день - очень быстрый и тяжелый. Укрыться будет очень сложно. Но тем не менее они продолжают провоцировать такими заявлениями общую ситуацию», - заявил замглавы Совбеза.