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Аргументы Недели Политика 13+

Медведев заявил, что в случае нападения на Крым для руководства Украины наступит «Судный день»

, 15:55 Источник: ТАСС

Медведев заявил, что в случае нападения на Крым для руководства Украины наступит «Судный день»
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Фото с сайта Kremlin.ru

В случае нападения на Крым для руководства Украины наступит «судный день». Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая в воскресенье на встрече с ветеранами войны в Волгограде.

Во время встречи он, в частности, затронул тему угроз украинского руководства, представители которого в последние дни все чаще стали говорить об атаке Крыма.  По словам Медведева, в случае удара по полуострову, последствия для Киева будут очевидны.

«В случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит Судный день - очень быстрый и тяжелый. Укрыться будет очень сложно. Но тем не менее они продолжают провоцировать такими заявлениями общую ситуацию», - заявил замглавы Совбеза.

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