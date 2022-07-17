Депутат Морозов ответил на угрозу Арестовича: «Любая попытка нанести удар по Крымскому мосту сработает как спусковой крючок»

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17 июля 2022, 12:18

Олег Морозов, фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Депутат Госдумы Олег Морозов ответил на угрозу главы офиса украинского президента Алексея Арестовича атаковать Крымский мост, «как только появится возможность».

Морозов в беседе с RT предупредил: «Любая попытка нанести удар по Крымскому мосту сработает как спусковой крючок».

Российский парламентарий отметил, что со сторону киевского режима «такие угрозы звучат не первый раз». По словам Морозова, Россия их слышит и усиливает защиту Крымского моста, построенного через Керченский пролив, всеми имеющими средствами. «Технически это непростая задача, успех малореален», — ответил парламентарий на заявление Арестовича.

Депутат Госдумы также подчеркнул, что сторонники Зеленского такие заявления используют для провокации на встречные действия.

Киеву на аналогичные угрозы отвечали заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, депутат Госдумы от Крыма Шеремет, глава Крыма Сергей Аксенов, сенаторы Андрей Клишас и Ольга Ковитиди и другие чиновники и политики.