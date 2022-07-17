Сенатор Ольга Ковитиди: угрозы Крымскому мосту со стороны Украины нет, он хорошо защищен противоракетными комплексами

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17 июля 2022, 12:16 Источник: РИА Новости

Сенатор Ольга Ковитиди, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Угрозы Крымскому мосту со стороны Украины не существует, данное сооружение хорошо защищено противоракетными комплексами. На это, как передает РИА Новости, указала Ольга Ковитиди, представитель Совета Федерации.

«Угрозы Крымскому мосту со стороны Украины нет, он хорошо защищен российскими противоракетными комплексами, свою роль играет и расстояние до моста, заявила РИА Новости сенатор от полуострова Ольга Ковитиди», — говорится в публикации, появившейся на сайте отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее в субботу, Алексей Арестович, внештатный советник главы офиса украинского президента, выступил с утверждением о том, что киевские силы могут ударить по Крымскому мосту при появлении соответствующей технической возможности.