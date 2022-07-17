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Аргументы Недели Политика 13+

Автор The American Conservative Девлин: власти США сменили тактику поддержки Украины на поэтапную

, 11:55

Автор The American Conservative Девлин: власти США сменили тактику поддержки Украины на поэтапную
Флаг США, Hauke Schröder / globallookpress.com

Власти Соединенных Штатов сменили тактику поддержки киевской стороны на поэтапную. На это, как передает РИА Новости, указал Брэдли Девлин, автор издания The American Conservative.

«Администрация президента США и конгресс изменили тактику по оказанию помощи Украине и приняли поэтапный подход, пишет обозреватель издания The American Conservative Брэдли Девлин», — говорится в публикации, размещенной на сайте российского информационного агентства.

Согласно точке зрения, высказанной Девлином, причиной изменения схемы поставок стало нарастающее возмущение общественности в Штатах вовлеченностью Вашингтона в ситуацию на Украине.

Ранее сегодня сообщалось, что член Совета Федерации Андрей Клишас выступил с прогнозом, по которому Украина в скором времени лишится статуса субъекта международного права.

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