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Экс-премьер Великобритании Блэр выразил мнение, что эпоха господства Запада подходит к концу

, 07:12 Источник: РИА "Новости"

Экс-премьер Великобритании Блэр выразил мнение, что эпоха господства Запада подходит к концу
Тони Блэр, JAVIER ROJAS/Keystone Press Agency

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что эпоха политического и экономического господства Запада подходит к концу – мир сейчас идет в сторону биполярности или многополярности.

По мнению Тони Блэра, в этом веке наиболее масштабное геополитическое изменение придет не из России, а из Китая. Экс-премьер Британии назвал КНР "второй в мире сверхдержавой", которая "агрессивно" борется за свое влияние в мире под руководством Си Цзиньпина.

Блэр допустил, что союзниками Китая в будущем станут Россия и Иран.

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