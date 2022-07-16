Байден заявил, что США не уйдут с Ближнего Востока — чтобы не оставить «вакуум», который заполнят Россия или Китай

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16 июля 2022, 16:31 Источник: Коммерсантъ

Байден с кронпринцем Саудовской Аравии. Фото: Saudi Press Agency/globallook.com

США сохранят свое присутствие на Ближнем Востоке, чтобы не допустить доминирования в регионе Китая, России или Ирана. Об этом заявил президент США Джо Байден во время своего визита в Саудовскую Аравию. Его слова приводит The Washington Post.

«Мы не уйдем и не оставим вакуум, который будет заполнен Китаем, Россией или Ираном. <...> США будут оставаться активным партнером на Ближнем Востоке», — сказал американский президент.

Ранее в субботу сообщалось, что в ходе визита Байдена в Саудовскую Аравию между Вашингтоном и Эр-Риядом подписано 18 документов о сотрудничестве в разных сферах.



