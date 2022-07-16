Бывший глава МИД Литвы Линкявичус: Евросоюз тратит гораздо больше денег на оплату России за нефть и газ, чем на помощь Украине

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16 июля 2022, 18:31 Источник: РИА Новости

Линас Линкявичус. Фото: Thomas Trutschel /globallook.com

Бывший министр обороны и иностранных дел Литвы Линас Линкявичус усомнился в эффективности санкционной политики Евросоюза: Европа продолжает тратить гораздо больше денег на оплату российских энергоносителей, чем на помощь Киеву. Об этом политик написал в субботу в своем твиттере.

«Готовится седьмой пакет санкций. Какая разница? Евросоюз на данный момент отправил значительно больше денег России за ее нефть, газ и уголь, чем на помощь Украине. Цены на нефть растут. Рубль становится еще сильнее. Некоторые все еще продолжают беспокоиться из-за «провокационных» ограничительных мер. Прискорбно», - написал Линкявичус.

Ранее сообщалось, что Евросоюз обнародует седьмой пакет санкций в отношении России на следующей неделе.