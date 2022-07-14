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РИА Новости: в Евросоюзе готовятся представить и одобрить седьмой пакет санкций против России в течение недели

, 14:19

РИА Новости: в Евросоюзе готовятся представить и одобрить седьмой пакет санкций против России в течение недели
Флаг Евросоюза, Philipp von Ditfurth / globallookpress.com

В Европейском союзе готовятся представить и одобрить седьмой пакет ограничительных мер в отношении Москвы в течение недели. Об этом информирует РИА Новости.

«В ЕС готовятся представить и одобрить 7-й пакет санкций против России в течение недели, там будет расширен список запрещенных для экспорта в Россию товаров двойного назначения, пишут западные издания», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, представитель внешнеполитического ведомства РФ Дмитрий Биричевский отметил, что ответные шаги Москвы на рестрикции Запада могут быть весьма болезненными.

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