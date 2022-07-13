Представитель МИД России Биричевский: ответные шаги Москвы на санкции Запада могут быть весьма болезненными

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13 июля 2022, 07:30 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Здание МИД России в Москве, Aleksander Polyakov / globallookpress.com

Ответные шаги Москвы на ограничительные меры, введенные западными государствами, могут быть весьма болезненными. На это, как передает РИА Новости, указал Дмитрий Биричевский, представитель российского министерства иностранных дел.

«Ответные шаги Москвы на санкции Запада могут быть весьма болезненными, при этом в ЕС должны понимать, что рестрикциями против РФ они изнуряют собственную экономику, заявил РИА Новости представитель МИД РФ Дмитрий Биричевский», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Ранее на текущей неделе спикер отечественного дипломатического ведомства Мария Захарова отметила, что Москва считает неприемлемыми попытки Японии выставить Россию в качестве страны, угрожающей ядерным оружием.