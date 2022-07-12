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12 июля 2022, 11:37

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Москва считает неприемлемыми попытки Токио выставить Российскую Федерацию в качестве государства, которое угрожает ядерным оружием. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Москва считает неприемлемыми попытки Японии выставить Россию в качестве страны, угрожающей ядерным оружием», — процитирована Захарова в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

Также спикер дипломатического ведомства отметила, что тональность комментариев главы японского правительства Фумио Кисиды по тематике ядерного оружия вызывает недоумение.

Как сообщалось ранее во вторник, президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение о том, что политика Запада приближает мир к пропасти большой войны, в которой победителя не будет.