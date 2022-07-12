Лукашенко: политика Запада приближает мир к пропасти большой войны, в которой победителя не будет

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12 июля 2022, 11:24

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool / globallookpress.com

Политика, реализуемая западными государствами, приближает мир к пропасти большой войны, в которой победителя не будет. Соответствующую точку зрения, как пишет Telegram-канал ТАСС, высказал белорусский президент Александр Лукашенко.

«Лукашенко заявил, что политика Запада приближает мир к пропасти большой войны, в которой победителя не будет, сообщает агентство БелТА», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Также глава Белоруссии отметил, что некоторые союзники Минска и Москвы по ОДКБ и СНГ заняли выжидательную позицию на фоне давления западной стороны.

Ранее на текущей неделе Кремль проинформировал, что российский лидер Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили «некоторые возможные совместные шаги» в контексте ограничения транзита в Калининградскую область Литвой.