Кремль: Путин и Лукашенко в контексте ограничения калининградского транзита Литвой обсудили «некоторые возможные совместные шаги»

Аргументы Недели → Культура → Персона 13+

11 июля 2022, 12:40

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко в контексте ограничения транзита в Калининградскую область Литвой обсудили «некоторые возможные совместные шаги». На это, как передает РИА Новости, указали в Кремле.

«Кремль: Путин и Лукашенко в контексте ограничения калининградского транзита со стороны Литвы обсудили "некоторые возможные совместные шаги"», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что губернатор Антон Алиханов выступил с предложением о полной остановке транзита из РФ через прибалтийские республики с исключением для Калининградской области.