Алиханов предложил полностью остановить транзит из России через Прибалтику с исключением для Калининградской области

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11 июля 2022, 11:22

Глава Калининградской области Антон Алиханов, Yevgeny Philippov / globallookpress.com

Губернатор Антон Алиханов предложил полностью остановить транзит из Российской Федерации через прибалтийские республики с исключением для Калининградской области. Об этом пишет Telegram-канал РИА Новости.

«Калининградский губернатор озвучил, какие меры предлагает принять в ответ на остановку Литвой транзита — он выступил за полную остановку транзита из России (в том числе транзитных товаров из третьих стран) через Прибалтику (с исключением для Калининградской области)», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

Ранее агентство Reuters распространило информацию, согласно которой Литва расширила ограничения на транзит товаров в Калининград через свою территорию.